Cumhuriyet Üniversitesinden "milli motor" hamlesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlker Temizer'in milli motor teknolojisi alanında yaptığı çalışma TÜBİTAK'tan destek aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlker Temizer'in milli motor teknolojisi alanında yaptığı çalışma TÜBİTAK'tan destek aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Temizer tarafından yapılacak "Direkt Püskürtmeli Dizel Motorunda Yönlendirilmiş Yakıt Enjeksiyonuna Sahip Yüksek Performanslı ve Düşük Emisyonlu Yanma Odası Tasarımının Deneysel ve Kuramsal Olarak İncelenmesi" isimli milli motor çalışması, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Program kapsamında 303 bin 147 lira bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

Tasarımı proje ekibi tarafından gerçekleştirilecek olan düşük emisyon ve yüksek performansın amaçlandığı yeni motorun, farklı yakıt püskürtme stratejileri ve uzun süreli dayanım testleri gerçekleştirilecek. Böylece, motordaki yanma dinamiğinin yağlama ve triboloji üzerindeki etkileri de aynı zamanda deneysel olarak incelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turhan Kurşun, teknoloji fakültelerinin temel amacının, uygulama becerisi yüksek olan, nitelikli, yeni nesil uygulama mühendislerini yetiştirmek olduğunu belirtti.

Teknoloji Fakültesi olarak öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla başarılı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kurşun, "İlker Temizer hocamız önemli bir projeye imza attı. İnşallah bu projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırır ve buna bağlı olarak daha büyük projeler yapar diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Temizer ise projelerinin TÜBİTAK 3501 Projesi kapsamında yaklaşık 300 bin lira hibe almasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Projeyi, bir yürütücü, bir araştırmacı, 3 yüksek lisans öğrencisiyle yürüteceklerini ifade eden Temizer, şunları kaydetti:

"Projemiz başarıya ulaştıktan sonra inşallah yerli motor teknolojisine katkı sağlayacak. Milli motor teknolojisini ilerletecek. Katma değeri yüksek bir ürüne dönüşmesi için gerekli patent çalışmalarını gerçekleştireceğiz ve daha sonra bu ürünü ülkemizin ve milletimizin faydasına kullanmayı umut ediyoruz. Projemiz 36 aylık bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilecek. 2023 yılında bitmesini planlıyoruz. Bu projemiz aslında son zamanlarda ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılan ve milli proje hamlesi olarak ifade edilen projelere destek niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla ülkemizde üretilecek, katma değeri yüksek milli motorların üretimi noktasında yerli bir yanma odası tasarımıyla birlikte hem dünyada hem de ülkemizde birçok taşıtta, özellikle kara ve deniz taşıtlarında, kullanılacak milli motor projesi kapsamında değerlendirilebilir."

Kaynak: AA