Cumhuriyet Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

14.10.2019 14:36

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yıldız, Kültür Merkezi önünde yaptığı açıklamada, tarihin her döneminde mazlumların sığınağı, hakkın ve adaletin savunucusu olan Peygamber ocağı şanlı ordunun, ülkenin beka ve istikbalini tehdit eden hain terör örgütlerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirtti.

Operasyonun sadece bölgede bulunan PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yapıldığını vurgulayan Yıldız, "Vatanına gönülden bağlı, yerli ve milli olan ülkemizin akademisyenleri olarak Mehmetçiğimizin her koşulda ve her zaman yanında olduğumuzu beyan ederiz. Bizler devletimizin istikbalimiz için attığı her adımın yanındayız ve Barış Pınarı Harekatı'nın da sonuna kadar destekçisiyiz. Bu zor koşullar altında canıyla, kanıyla bayrak düşmesin, ezan susmasın diye mücadele eden Mehmetçiğimizin gözü arkada kalmasın." ifadelerini kullandı.

Harekatın başarıyla sonuçlanacağına yürekten inandıklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu operasyonun hem Türkiye'mizin bölgede lider bir ülke olduğunu hem de bu coğrafyada şanlı tarihinden gelen sorumluluğunu ortaya koyması bakımından önemli olduğuna inanıyoruz. Harekata katılan askerlerimizin kısa bir süre içerisinde bölgede yuvalanan terör odaklarının temizlemesi, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve bölge barışı için büyük önem taşıdığı kadar Suriye'ye barış ve huzurun gelmesine, bölge ve dünya barışına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun."

Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve operasyona katılan Mehmetçikler için dua edildi.

Kaynak: AA