Cumhuriyet Üniversitesinde "Tıp Eğitiminde Sosyal Yükümlülükler" eğitimi

Cumhuriyet Üniversitesinde "Tıp Eğitiminde Sosyal Yükümlülükler" konulu eğitim programı gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Seher Karahan, çevrimiçi verdiği eğitimde, tıp eğitiminin Türkiye ve dünyadaki durumunu anlattı.

Karahan, tıp eğitiminin sadece fakültede verilen 6 yıllık dönemi kapsamadığını belirterek, "Tıp eğitimi hayat boyu devam eder. Tıp doktorları ve sağlık alanında çalışanlar meslek eğitimlerini ömür boyu devam ettirmek zorundadırlar. Bu nedenle hem bilimsel makale ve araştırma raporları hem de konferanslar takip edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Program, katılımcıların sosyal sorumluluk alanındaki çalışma örneklerinin anlatması ve soru-cevapla sona erdi.

Öte yandan, eğitimin video kaydı yeniden izlemek isteyenler için webinar.cumhuriyet.edu.tr adresinden erişime açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer