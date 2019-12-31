Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere çorba ikramı

31.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:48

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkezi Kütüphane'de vize ve final sınav döneminde geleneksel hale getirilen çorba ikramı başladı.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ve Sivas Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen ikrama Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın yanı sıra Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman katıldı.

Kütüphanede 17.00 ila 19.00 saatleri arasında yapılan uygulamada öğrencilerle bir araya gelen Başkan Bilgin ve Yıldız çorba ikramında bulundu.

Yıldız, "Bugünkü çorbayı Belediyemiz veriyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum, öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bilgin ise "Üniversitemiz şehrimizin en büyük değerlerinden bir tanesi. 60 bine yakın öğrencisi ve akademik kadrosuyla her açıdan şehrin önemli kurumları arasında. Onların eğitimine küçük de olsa katkı sağlamak, iyi bir eğitim almalarını sağlamaya çalışmak. Bugünkü yapmış olduğumuz çorba ikramı da bunlardan bir tanesi." açıklamasında bulundu.

Öğrenciler de çorba ikramından duydukları memnuniyeti belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA