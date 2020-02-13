Cumhuriyet Üniversitesinde eğitime kar engeli

13.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:42

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, merkez yerleşke ve ilçelerdeki öğrencilerin sağlığı için ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA