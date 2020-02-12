Cumhuriyet Üniversitesinde eğitime kar engeli

12.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:54

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği, bu nedenle merkez yerleşke ve ilçelerdeki öğrencilerin sağlığı için ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA