Cumhuriyet Üniversitesi toprak ve su analiz laboratuvarı kurdu
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Cumhuriyet Üniversitesi toprak ve su analiz laboratuvarı kurdu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Meslek Yüksekokulu bünyesinde toprak ve su analiz laboratuvarı kuruldu.

Cumhuriyet Üniversitesi toprak ve su analiz laboratuvarı kurdu
28.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:52

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Meslek Yüksekokulu bünyesinde toprak ve su analiz laboratuvarı kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Teknik Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Demirbaş, laboratuvarın oldukça donanımlı bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Laboratuvarda toprak analizi için yetkilendirme başvurusu yaptıklarını aktaran Demirbaş, "Çiftçilerimiz toprak analiz laboratuvarının Sivas'ta bulunmadığını, böyle bir laboratuvara ihtiyaç olduğunu söylediler. Rektörümüz toprak analiz laboratuvarının bir an önce faaliyete geçmesi için bize talimat verdi." ifadelerini kullandı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yaptıklarını ve bu süreçte laboratuvarda bulunan bütün cihazların Türk Akreditasyon Kurumu yetkili bir kalibrasyon firması tarafından kontrol edildikten sonra kalibrasyon sertifikası verildiğini sözlerine ekleyen Demirbaş, şunları kaydetti:

"Son denetlemeler yapıldıktan sonra önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tamamen yetkilendirilmiş bir laboratuvar olacağız. Yetkiyi aldıktan sonra Sivas'ta tek yetkili laboratuvar olacağız. Toprak analizinin yanında ayrıca su analizi de yapacağız. Talep olması halinde ileride bitki analizi için de yetkilendirmemizi alacağız. Bu laboratuvarın faaliyete geçmesinde katkıları olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a ve diğer hocalarıma çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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