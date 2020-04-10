Cumhuriyet Üniversitesi siperli maske üretti Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen siperli maskeler Numune Hastanesine teslim edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen siperli maskeler Numune Hastanesine teslim edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin idari ve akademik personeli, koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkı ve sağlık çalışanlarına destek amacıyla 3D yazıcılarla siperli maske üretti.

Üretilen maskeler Cumhuriyet Üniversitesi Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer, Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Doğan ve Araştırma Görevlisi Ümit Yılmaz tarafından Numune Hastanesi Başhekimliğine teslim edildi.

Ayrıca, Numune Hastanesi Başhekimliği ile hastanenin ve sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte ihtiyaç duyduğu teçhizat ve ekipman üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Yapılan görüşmeler neticesinde tıbbi teçhizat üretimi ve geliştirilmesi için Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademisyenleri çalışmalara başladı.

Üniversite tarafından üretilen maskelerin belirli aralıklarla ihtiyacı olan hastanelere ve sağlık kuruluşlarına teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA