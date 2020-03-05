05.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:16

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosundan, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız başkanlığında toplandı.

Yıldız, senato tarafından hazırlanan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek mesajını okuyarak, İdlib'de düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Şanlı Türk ordusunun, Mehmetçiğin kanını yerde bırakmayacağını vurgulayan Yıldız, "Türk ordusu, hem Mehmetçiğimize hem de bölgedeki mazlumlara uzanan zalim elleri kırmak amacıyla Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmış ve çok kısa sürede rejim unsurlarına hak ettiği cevabı vermiştir." ifadesini kullandı.

Bahar Kalkanı Harekatı'nda yerli ve milli harp silahlarının kullanılmasının, Türk milletini ve mazlumları gururlandırdığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"İnancından ve tarihinden aldığı güçle her zaman mazlumun ve masumun yanında, zulmün ve zalimin karşısında olan milletimiz ve şanlı ordumuz, ülkemizin birliği ve bütünlüğü, bölgemizdeki kardeş halkların selameti için yine imanını ortaya koyarak terör ve rejim unsurlarına karşı destan yazmaktadır. Bu vesileyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu olarak devletimizin, bölgemizin huzur ve güvenliğine yönelik yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'nı 'mevzu vatansa gerisi teferruattır' anlayışı içerisinde, dualarımızla gönülden desteklediğimizi, kahraman Mehmetçiğimizin ve aziz devletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Kaynak: AA