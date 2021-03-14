Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

14.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:16
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık personelini ziyaret ederek, çiçek verdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık personelini ziyaret ederek, çiçek verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, acil servis, kalp ve damar cerrahisi ile kadın doğum ve çocuk hastanesini ziyaret eden Yıldız'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve hastane yöneticileri eşlik etti.

Görevli personelin bayramını kutlayan Yıldız, sağlık çalışanlarıyla pasta kesti. Hastaları da ziyaret eden Yıldız, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yıldız, "Sağlık çalışanlarımız bir yıldır devam eden salgın döneminde fedakarca çalışıyor. Salgın ve iyileşme sürecinde çok büyük emekleri var. Kendi ailelerini, çocuklarını tehlikeye atma pahasına çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Hepimizin üzerinde emekleri var. Teşekkür ediyorum, bayramlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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