Cumhuriyet üniversitesi'nden barış pınarı harekatı'na destek

14.10.2019 14:54

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim görevlileri ile öğrenciler, Türk bayrakları açarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kültür Merkezi önündeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akademisyenler ve öğrenciler Mehmetçiğe destek olmak için Türk bayrakları açtı.

Kaynak: DHA