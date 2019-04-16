Cumhuriyet Üniversitesi'nde 'Kolpa' Konseri

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen 2019 Bahar Şenliği'nde sahne alan müzik grubu 'Kolpa', öğrencilerle buluştu.

Cumhuriyet Üniversitesi'nde, 2019 Bahar Şenliği kapsamında, müzik grubu 'Kolpa' konser verdi. Yerleşke içindeki Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen konsere çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın da izlediği ve yoğun katılımın olduğu konserde grubun solisti Barış Yurtçu, kendi şarkılarını ve pop müziğin sevilen eserlerini seslendirdi. 'Böyle Ayrılık Olmaz' şarkısıyla konsere başlayan grup, 'Hoş Geldin Ayrılığa', 'Gurur Benim Neyime', 'Beni Aşka İnandır'ın yanı sıra 'Yıldızların Altında', 'Seni Yerler' gibi şarkıları da söyledi. Şarkılara hep bir ağızdan öğrenciler de eşlik etti. Konserin sonunda yapılan çekilişte, 2 öğrenciye imzalı tişört hediye edildi. Konser sonunda grubun solisti Barış Yurtçu'ya çiçek verildi. - Sivas

Kaynak: DHA