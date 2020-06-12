Cumhuriyet Üniversitesi kanser verilerini toplayacak yazılım geliştirdi - SİVAS
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Cumhuriyet Üniversitesi kanser verilerini toplayacak yazılım geliştirdi - SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversite bünyesinde kurulan kanser araştırma laboratuvarında, yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda bir yazılım geliştirdiklerini söyledi.

12.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:50

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversite bünyesinde kurulan kanser araştırma laboratuvarında, yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda bir yazılım geliştirdiklerini söyledi.

Yıldız, İleri Teknoloji Araştırma Merkezi'ndeki kanser araştırma laboratuvarında düzenlediği basın toplantısında, kanserin en ölümcül hastalıklardan olduğunu belirtti.

Kanserin 100'den fazla çeşidi bulunduğunu aktaran Yıldız, 2018 yılı verilerine göre dünya genelinde 10 milyon kişinin bu hastalıktan öldüğünü ifade etti.

Türkiye'de 2018 yılında 210 bin kişinin kanser hastalığına yakalandığını ve 115 bin kişinin vefat ettiğini bildiren Yıldız, "Bu hastalığa yönelik bir çalışma yapalım diye 2018 yılında Prof. Dr. Hilmi Ataseven başkanlığında kanser çalışma grubunu oluşturduk." dedi.

Bu çalışma grubunda çeşitli dekanlıklardan bilim insanlarının yer aldığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Toplam 33 araştırmacımız var ve çalışmalara devam ediyorlar. Grubumuzla 2019 yılında iki büyük çalışma yaptık. Birincisi nisan ayında yaptığımız kanser çalıştayı, diğeri ise eylülde yaptığımız 1. Uluslararası Kanser Günleri Kongresi. Kongreye gelen tebliğler ve metinlerden kitaplar oluşturduk. Grup üyelerimizin yürütücü veya araştırmacı olduğu 2018-2020 yılları birçok proje başvurusu yapılmış olup şu anda devam etmekte olan 4 proje bulunmaktadır. Devam eden projeler hedefe yönelik ilaç geliştirme, genom haritası çıkartma ve mikro RNA konusundadır. Kanser araştırmalarının rahatlıkla yapılabileceği alt yapımızı oluşturduk. Türkiye'de üniversiteler arasında örnek bir çalışma yapıyoruz."

Kanser grubunun bu alanda ilk kez TÜBİTAK'a sosyal açıdan bir proje başvurusu yaptığını söyleyen Yıldız, bu proje ile birlikte kanserden sağ kalan hastaların umut, sosyal destek ve yaşam kalitesi durumlarının belirlenerek günlük yaşamda karşılaştıkları güçlüklerin ortaya konulacağını ifade etti.

Üniversitelerinde ilk kez uygulayacakları projeden bahseden Yıldız, "Yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda bir yazılım geliştirdik. Bununla ilgili verileri toplamaya başlıyoruz. 2021 yılının ikinci döneminde bu verileri kullanmaya başlayacağız." diye konuştu.

Söz konusu programla kansere ait gerçek verilerin açığa çıkartılacağını vurgulayan Rektör Yıldız, şöyle konuştu:

"Veriler ve belirtilere bakılarak kanser teşhisi konulmasında ve tedavisinde çözümler bulacağız. Bu program çevre illerimizdeki üniversitelere örnek olacağı gibi ülkemizde de ilk kez yapay zekanın kanser teşhisi ve tedavisindeki uygulaması olacaktır. Amacımız şehrimizi ve üniversitemizi bilimin merkezlerinden biri haline getirmek, ülkemizin hedeflerine katkı sağlamaktır. Kanser Çalışma Grubunun oluşturulmasında, çalışmaların sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Cumhuriyet Üniversitesi kanser verilerini toplayacak yazılım geliştirdi - SİVAS

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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