Cumhuriyet Üniversitesi kanser verilerini toplayacak yazılım geliştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhuriyet Üniversitesi kanser verilerini toplayacak yazılım geliştirdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversite bünyesinde kurulan kanser araştırma laboratuvarında, yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda bir yazılım geliştirdiklerini söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi kanser verilerini toplayacak yazılım geliştirdi
12.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:26

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversite bünyesinde kurulan kanser araştırma laboratuvarında, yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda bir yazılım geliştirdiklerini söyledi.

Yıldız, İleri Teknoloji Araştırma Merkezi'ndeki kanser araştırma laboratuvarında düzenlediği basın toplantısında, kanserin en ölümcül hastalıklardan olduğunu belirtti.

Kanserin 100'den fazla çeşidi bulunduğunu aktaran Yıldız, 2018 yılı verilerine göre dünya genelinde 10 milyon kişinin bu hastalıktan öldüğünü ifade etti.

Türkiye'de 2018 yılında 210 bin kişinin kanser hastalığına yakalandığını ve 115 bin kişinin vefat ettiğini bildiren Yıldız, "Bu hastalığa yönelik bir çalışma yapalım diye 2018 yılında Prof. Dr. Hilmi Ataseven başkanlığında kanser çalışma grubunu oluşturduk." dedi.

Bu çalışma grubunda çeşitli dekanlıklardan bilim insanlarının yer aldığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Toplam 33 araştırmacımız var ve çalışmalara devam ediyorlar. Grubumuzla 2019 yılında iki büyük çalışma yaptık. Birincisi nisan ayında yaptığımız kanser çalıştayı, diğeri ise eylülde yaptığımız 1. Uluslararası Kanser Günleri Kongresi. Kongreye gelen tebliğler ve metinlerden kitaplar oluşturduk. Grup üyelerimizin yürütücü veya araştırmacı olduğu 2018-2020 yılları birçok proje başvurusu yapılmış olup şu anda devam etmekte olan 4 proje bulunmaktadır. Devam eden projeler hedefe yönelik ilaç geliştirme, genom haritası çıkartma ve mikro RNA konusundadır. Kanser araştırmalarının rahatlıkla yapılabileceği alt yapımızı oluşturduk. Türkiye'de üniversiteler arasında örnek bir çalışma yapıyoruz."

Kanser grubunun bu alanda ilk kez TÜBİTAK'a sosyal açıdan bir proje başvurusu yaptığını söyleyen Yıldız, bu proje ile birlikte kanserden sağ kalan hastaların umut, sosyal destek ve yaşam kalitesi durumlarının belirlenerek günlük yaşamda karşılaştıkları güçlüklerin ortaya konulacağını ifade etti.

Üniversitelerinde ilk kez uygulayacakları projeden bahseden Yıldız, "Yapay zeka ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda bir yazılım geliştirdik. Bununla ilgili verileri toplamaya başlıyoruz. 2021 yılının ikinci döneminde bu verileri kullanmaya başlayacağız." diye konuştu.

Söz konusu programla kansere ait gerçek verilerin açığa çıkartılacağını vurgulayan Rektör Yıldız, şöyle konuştu:

"Veriler ve belirtilere bakılarak kanser teşhisi konulmasında ve tedavisinde çözümler bulacağız. Bu program çevre illerimizdeki üniversitelere örnek olacağı gibi ülkemizde de ilk kez yapay zekanın kanser teşhisi ve tedavisindeki uygulaması olacaktır. Amacımız şehrimizi ve üniversitemizi bilimin merkezlerinden biri haline getirmek, ülkemizin hedeflerine katkı sağlamaktır. Kanser Çalışma Grubunun oluşturulmasında, çalışmaların sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı Haber
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
'Yılan avcısı' olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Demet Akalın Yasmin Erbil
Spor Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Cumhuriyet Üniversitesi kanser verilerini toplayacak yazılım geliştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 14:26:44. #1.15#
title