Cumhuriyet Üniversitesi ile TÜRKSOY arasında protokol imzalandı
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Cumhuriyet Üniversitesi ile TÜRKSOY arasında protokol imzalandı

20.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:45
Cumhuriyet Üniversitesi ile TÜRKSOY arasında protokol imzalandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında, faaliyetlerinin uyumlu bir biçimde gelişmesi, uluslararası kuruluşlar ve eğitim kurumları arasında karşılıklı yardımlaşma bağlarının kurulması için protokol imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında, faaliyetlerinin uyumlu bir biçimde gelişmesi, uluslararası kuruluşlar ve eğitim kurumları arasında karşılıklı yardımlaşma bağlarının kurulması için protokol imzalandı.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, beraberindeki heyetle Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaseinov, Sivas'ı daha yakından tanımak, bilim ve edebiyat adamlarını, sanatçıları tanımak için kente geldiklerini belirtti.

Yıldız ise dünyada birçok üniversite ile protokolleri bulunduğunu aktardı.

Bunların içerisinde Türk Cumhuriyetlerinin de mevcut olduğunu anlatan Yıldız, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerin içerisindeyiz, bundan sonra da bunları artırarak devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında sürdürülen kültür, sanat ve akademik alanlar ile ilgili görev ve faaliyetler, Türk kültür ve mirasını korumak ve aktarmak, bu alanda ortaklaşa bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, alan çalışmaları, sergiler, yarışmalar, festivaller, konserler ve turnuvalar düzenlemek gibi birçok alanda ortak iş birliği hedefleniyor.

Kaseinov protokolün imzalanmasının ardından, "Nesimi" kitabını Yıldız'a hediye etti.

Ziyarette Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kenan Çarboğa da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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