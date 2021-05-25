Cumhuriyet Üniversitesi İHA eğitimi verecek
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Cumhuriyet Üniversitesi İHA eğitimi verecek

Cumhuriyet Üniversitesi İHA eğitimi verecek
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Teknoloji

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (CÜSEM) İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi verilecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (CÜSEM) İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi verilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, CÜSEM, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "İHA Eğitim Yetkili Kuruluşu" unvanı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CÜSEM Müdürü Doç. Dr. Enis Baha Biçer, İHA'ların gelişen teknoloji ile beraber son çeyrek asırda yaygın olarak kullanılmaya başlandığını, bugün ise sanattan-savaşa hemen hemen her alanda vazgeçilmez bir ekipman haline geldiğini belirtti.

İHA'ların pilot ehliyeti olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Biçer, "Bu doğrultuda da İHA pilotluk eğitimi önem kazanmıştır. Şu ana kadar ilimizde bu ehliyeti veren bir kurum olmadığından ya ilimizden başka illere bu eğitim için gidenler olmaktaydı ya da yetkili kuruluşlar ilimize bu eğitimi düzenlemek için başka şehirlerden gelmekteydi. Konuyu rektörümüzle paylaşınca kendisinin oluru ve desteğiyle bu kapsamda çalışmalara başladık ve başvurumuzu yaptık." ifadelerini kullandı.

Biçer, uzun ve yoğun bir değerlendirme sürecinden sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından İHA0 ve İHA1 kategorilerinde eğitim vermek için yetkili kuruluş olmaya hak kazandıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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