Cumhuriyet Üniversitesi Bahar Şenliği, Mehterli Yürüyüşle Başladı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Bahar Şenliği, mehteran takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 3 yıl aradan sonra bahar şenlikleri yeniden başladı. 2019 yılı bahar şenlikleri için açılış töreni düzenlendi. Tören öncesi Sivas Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı. Merkezi Amfi önünde başlayan yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Marşlar eşliğindeki yürüyüş, etkinliklerin yapılacağı Taha Akgül Spor Salonu'nda sona erdi. Buradaki etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Hayat hep ders çalışmaktan ibaret değildir. Sürekli sınav da değildir. Bunların stresini azaltmak için çeşitli aktivite ve etkinliklere katılmak gerekir. Üniversitenin evrensel ruhunu, bir arada yaşamanın ruhunu yaşamamız lazım. Bahar şenlikleri bütün öğrencilerin temel faaliyetlerinden bir tanesidir. Üniversitemizin bundan mahrum kalmaması, buna ön ayak olması, güzel bir program hazırlaması takdire şayandır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ise 3 yıldır bahar şenliği yapılmadığını hatırlatarak, "Bu sene bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şenlikler bugünden başlayarak Perşembe günü akşamına kadar devam edecek. İnşallah memnun olacağınız bir hafta olur. Hayırlı olsun. İnşallah gelecek yıllarda da bunu devam ettiririz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere etli pilav ikram edildi. Şenlikler kapsamında çeşitli konferansların yanı sıra, Mustafa Ceceli ve Kolpa konserleri de düzenlenecek.

- Sivas

Kaynak: DHA