Cumhuriyet Üniversitesi aile danışmanı yetiştiriyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, bünyesinde açtığı aile danışmanlığı bölümüyle öğrenci yetiştirerek aile sorunlarının çözümünde hizmet vermeye hazırlanıyor.

Türkiye'de gelişen ve değişen aile yapısı ile birlikte meydana gelen sorunlar sonucu aile danışmanlığı hizmetlerinin verilmeye başlaması sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde de Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans programı açıldı. On iki öğrencisi ile eğitimlerine devam eden programın yetiştirdiği nitelikli aile danışmanlarının Sivas'ta ve ülkemizin çeşitli şehirlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Henüz eğitim gören master öğrencileri Aile Sağlığına Genel Bir Bakış, Aile Hukuku, Sorunları ve Müdahaleleri, Aile ve Yaşam Becerileri, Bireyi Tanıma Teknikleri,Aile Danışmanlığında Uygulama, Aile Danışmanlığında Özel Konular, Aile Danışmanlığı ve Kuramları, Aile ve Çift Danışmanlığı Teknikleri, Ailede Cinsel Sorunlar ve Evliliğe Etkileri, Ailede Ruhsal ve Davranışsal Sorunlar ile Proje derslerini alıyor.

Açılan program ve yapılan eğitimler hakkında bilgi veren Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Meral Kelleci toplumun en küçük birimi olan ailenin sağlığının ve işlevselliğinin, toplumun sağlığını doğrudan etkilediğini ifade ederek, "Her ailede farklı boyutlarda farklı sorunlar yaşanabilir. Önemli olan bu sorunların sağlıklı bir süreç içerisinde yönetilmesidir. Yaşam

süreci içerisinde aileyi oluşturan bireyler karşılaştıkları sorunları farklı nedenlerden dolayı çözmekte güçlük yaşayabilirler. Yaşanan güçlükler bir taraftan anne-babayı diğer taraftan toplumun geleceği olan çocukları etkiler. Aile içinde yaşanan sorunlar, bireylerin alkol bağımlılığı, uyuşturucu, boşanma, aldatma ve evi terk etme gibi olumsuz çözüm yolları denemelerine neden olabilmektedir. Artan huzursuzluk, aile üyelerinin birbirleriyle olan

ilişkilerini zayıflatabilmekte ve iletişim yollarını tıkayabilmektedir" dedi.

Gelişen ve değişen toplum hayatında ailelerin artık danışmanlara ihtiyaç duyduğunu aktaran Kelleci, "Günümüzde değişen toplumsal ve bireysel değerler,teknolojik gelişmeler, köyden kente göç, çalışma yaşantısı ile özel hayat arasındaki dengesizlikler, evlilik tipleri ve küreselleşen dünya gibi birçok faktör aile içinde iletişim şekillerini değiştirmiş, ilişkilerde aksayan yönleri artırmış ve aile bütünlüğünü korumak giderek güçleşmiştir. Bu durum bir uzman gereksinimini doğurmuştur. Bozulan dengelerin tekrar kurulması sürecinde aileye verilen danışmanlık, ailedeki bireylerin kendilerini anlamaları, empati yapabilmeleri, ilişkilerini güçlendirmeleri ve problem çözme

becerilerini geliştirerek ailenin daha sağlıklı ve işlevsel olmasına katkı vermelerini sağlamaktadır" diye konuştu.

Aile Danışmanı olmak isteyenlerin bu programa başvurmaları gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kelleci, "Günümüzde ailelerin aile danışmanlarına olan gereksinimleri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu gereksinimin karşılanması için aile danışmanları yetiştirecek programlar önemlidir. Aile danışmanı olacak bireylerin aile danışmanlığı ile ilgili özel bir eğitim almış olması gerekmektedir. Aile Danışmanlığı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek

Lisans Programı ile aile sistemi ve yapısını değerlendirebilen, ekip yaklaşımı içinde etkili iletişim ve iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştiren aile danışmanları yetiştirilmesiamaçlanmaktadır. Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans programı 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde eğitime başlamıştır"dedi.

Yüksek lisans öğrencilerinden Dr. Öğr. Üyesi Berna Saraçoğlu Kaya da bu programı tercih ettiği için mutlu olduğunu belirterek "Yapacağımız işin bilimsel bir kimliği olsun istiyorduk ve tercih ettik." dedi.

Diğer bir öğrenci Sosyolog Ziya Soybayraktar ise ailenin önemine değinerek, "Buradaki program ailenin problemlerine çözüm bulacak şekildedir. Eğitimli insanların yetişmesi ailedeki çözülmenin önüne geçme açısından hem devletin hem de vatandaşların hayrına olacak bir çalışmadır. Bu önemli programı çok önemsediğim için 55 yaşında yüksek lisansa başladım." diye konuştu.