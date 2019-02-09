Cumhuriyet Üniversitesi 45 Yaşında

Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ) kuruluşunun 45'inci yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

CÜ Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversitenin tanıtım videosu izlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, programda yaptığı konuşmada, "İlmimizin, bilgimizin, örfümüzün, adetlerimizin ve kültürümüzün devamını sağlayacak olan üniversitemizdir. Buna emek sarf eden, katkı sağlayan tüm hocalarımızı, idarecilerimizi tebrik ediyorum. Üniversitemizin 45'inci yılı hayırlı olsun, bereketli olsun." diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise üniversitenin kuruluş aşamasından bugüne kadarki süreçte gerek maddi gerek manevi gerekse eğitim alanında emeği katkısı olan herkese teşekkür etti.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da üniversitelerin eğitim vermek ve araştırma yapmak gibi iki önemli görevi olduğunu vurguladı.

Görevlerinin önce fikir üretmek sonra da bu fikri ürüne dönüştürmek olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Yaptığınız bütün çalışmalarda sizleri destekleyeceğimizi defaatle söylemiştim. Özellikle sağlık ve savunma sanayisinde çalışmalar yürütüyoruz. Mesela geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde deri hastalıklarını iyileştiren kozmetik ürün geliştirdik. Savunma sanayi için tamamen yerli malzemeleri kullanarak hafif ve kurşun geçirmez zırh plakası ürettik. Malumunuz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının henüz bir tedavisi, ilacı ya da iğnesi yok. Geçtiğimiz günlerde bu hastalığa ilaç üretmek adına bir çalıştay düzenledik. Daha başka alanlarda da ilaç üretmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

Yıldız, Türkiye'nin 13. üniversitesi olarak 1974 yılında kurulan Cumhuriyet Üniversitesinin 45. yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA