Cumhuriyet tırmanışında depremzedeler de unutulmadı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde cumhuriyetin ilanının 97. yıldönümü kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katılan doğa tutkunları, zirve tırmanışında İzmir'de yaşanan depremde ebediyete intikal eden ve yaralanan depremzedeleri de unutmadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde cumhuriyetin ilanının 97. yıldönümü kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katılan doğa tutkunları, zirve tırmanışında İzmir'de yaşanan depremde ebediyete intikal eden ve yaralanan depremzedeleri de unutmadı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, Beyşehir Belediyesi işbirliği ile doğa yürüyüşü düzenledi.

Doğaseverler, zirvesi bin 985 metre rakıma sahip Üzümlü Çukurouk Bolat Zirvesi'ne tırmanış yaptı. Doğaseverler, cumhuriyet bayramını zirvede büyük bir coşkuyla kutladı.

Doğaseverler, etkinlik çerçevesinde tırmanış ve inişle 8 kilometre yürüyüş gerçekleştirdi. Doğaseverler zirveye çıktıklarında Atatürk posteri ile Türk bayrakları açarak, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ve "İzmir" yazılı pankart açtı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, cumhuriyetin ilanının 97'inci yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü etkinliğinde, İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden ve yaralanan depremzedeleri de unutmadıklarını söyledi.

Büyükkafalı,doğa yürüyüşüne Beyşehir dışından da ilçeye gelenlerin de aralarında olduğu toplam 22 kişinin katıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar