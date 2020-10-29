Cumhuriyet Tırıyla bayram coşkusu tüm kenti sardı

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bando ekibi, tır ve araçlarla kenti dolaşarak vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bando ekibi, tır ve araçlarla kenti dolaşarak vatandaşların bayramını kutladı. Marşlarla tüm kenti gezen konvoya vatandaşlar, evlerinden eşlik ederek cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Cumhuriyetin ilanının 97. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı program vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Pandemiden dolayı vatandaşların bayram coşkusunu evinde yaşaması için özel bir program yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Tırı ve mobil ekiplerle bayram coşkusunu Denizli'ye yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu, tır ve mobil araçlarda yerini alarak 29 Ekim sabah saatlerinden itibaren kentin dört bir yanında marşlar çaldı. Cadde, meydan ve sokaklarda Türk bayrakları eşliğinde Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu'nu gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı.

Denizli kırmızı-beyaza büründü

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şehrin tüm caddelerini kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla donatırken, hazırlanan Cumhuriyet Bayramı Tırı şehrin ana arter ve meydanlarında, diğer mobil araçlar ise kent genelinde coşkulu marşlar çalarak vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşamasına vesile oldu. 29 Ekim için özel olarak hazırlanan Cumhuriyet Bayramı Tırı ve bayraklarla süslenen Denizli Büyükşehir Belediyesi araçları, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı önünden kortej oluşturarak yola çıktı. Cumhuriyet Bayramı Tırı üzerinden Büyükşehir Belediye Bandosunun eserlerine eşlik ettiği kortej, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda mini bir konser verdi. Cumhuriyet Bayramı Tırı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

"Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun "

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha coşku ve gururla kutladıklarını söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Büyükşehir Bandomuz bugün cadde cadde, sokak sokak vatandaşlarımızla buluşuyor. Vatandaşımıza bayram coşkusu yaşatmak için böyle bir program hazırladık. Tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu güzel vatanın hürriyeti uğruna kanını döken tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı