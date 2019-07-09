Cumhuriyet Tırı Kırklareli'de

Atatürkçü Düşünce Derneği organizasyonu ile Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanına park eden Cumhuriyet Tırı 2 gün boyuncaKırklareli'de kalacak.

Atatürk'ün ve Cumhuriyetin öncü kadınlarının fotoğraflarının yer aldığı TIR'da Atatürk hakkında yazılmış kitaplar, dönemin dergi ve gazetelerinden örnekler yer alıyor.

Cumhuriyet Tırı'nı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve eşi Sibel Kesimoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Arda Kolcular ziyaret etti.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Kesimoğlu '' Nabzı "Mustafa Kemal" diye atanların şehri Kırklareli'nde "Rotamız Atatürk" projesi kapsamındaki "Cumhuriyet Tırını" görmekten mutluluk ve onur duydum.Cumhuriyetimizin hangi güçlükleri aşarak günümüze ulaşmasının kolay olmadığını görmek adına bu projeyi önemsiyorum. Ata'sına ve O'nun eserlerine sahip çıkmayı şiar edinmiş Kırklareli halkı, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından gerçekleştirilen projeye de gerekli sahiplenme örneğini gösterecektir. Emeği geçen herkese, Kırklareli halkı adına teşekkür etmeyi zevkli bir görev kabul ediyorum'' dedi.

Kaynak: Bültenler