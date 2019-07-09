Cumhuriyet Tırı Alaplı'ya geldi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı milli mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Alaplı Şube Başkanı Saliha Sanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli mücadelenin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs 1919 günü Samsun'dan yola çıkan ADD Cumhuriyet Tırı'nı Alaplı ilçesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA