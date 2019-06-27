Cumhuriyet Tır'ı Çaycuma'da

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Cumhuriyet Tır'ı geliyor. Milli Mücadele'nin 100. Yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30. Kuruluş yıldönümü dolayısı ile Samsun'dan yola çıkmış olan içerisinde Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi müzesi olan Cumhuriyet Tırı 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında Çaycuma'da olacak.

Konu ile ilgili olarak ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral, "Milli Mücadelemizin 100. Yılı bizim için de milletimiz içinde önemli, bu amaçla hem biz hem de genel merkezimiz bu günün hatırlanması, unutulmaması için çeşitli etkinlikler düzenlemekte. Ayrıca 1989 yılında kurulan derneğimizin de 30'uncu kuruluş yıldönümü dolayısı ile Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tır'ı 30 Haziran Pazar günü ilçemizde olacak, 01 Temmuz Pazartesi günü akşam üstü ayrılacaktır. Katlı otoparkın önünde olacak olan tırımızda; Milli Mücadelemizi ve Atamızı anlatan resim, bilgi, belgeler ile Atatürk'le ilgili hediyelik eşya standı olacak. Ayrıca pazar akşamı Yaşam Park'ta yerel sanatçılarımızdan oluşan Çaycuma'mızdan ve Anadolu'dan türkü esintileri sunulacak bir 'Türkü Konserimiz' olacaktır. Konserimize gelenler türkülere doyacaktır. Tüm halkımızı, dostlarımızı bizimle olmaya çağırıyoruz" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği konser programı şu şekilde gerçekleşecek; Emekli eğitimci, şair Mehmet Paşakahyaoğlu'ndan Atatürk için bestelediği türkü ve şiirler, yörenin saz sanatçısı Hayrettin Bilir, solist Sibel Erdem Dilsiz, gitar da ise Ruhi Demirtaş eşlik edecek, Çaycumalı ozan Mevlüt Toplu türkülerini seslendirecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA