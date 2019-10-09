Cumhuriyet Tır'ı Arguvan'da

09.10.2019 15:18

Cumhuriyet Tır'ının Arguvan'a gelerek ilgi gördüğü belirtildi.



Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadeleyi başlatmasının 100. ve Atatürkçü Düşünce Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan "Cumhuriyet Tırı" Arguvan'da vatandaşların ilgisiyle karşılandı.



19 Mayis 1919 da Milli mücadelenin başladığı Samsun'dan Amasya, Erzurum ve Sivas'a uzanan mücadelenin 100 yıl anısına Atatürkçü Düşünce Derneğince yurt genelini kapsayan etkinlikler kapsamında 100 yılı tırı Malatya merkez de 3 gün, Hekimhan ve Arguvan'da birer gün olmak üzere ziyarette bulundu.



Arguvan belediye başkanı Mehmet Kızıltaş, yaptığı açıklamada, tırın Malatya'ya gelmesinin önemini anlatıp, " Katkılarını esirgemeyen Malatya AVM yöneticileri ile Malatya Atatürkçü Düşünce Dernegi Malatya Şubesine yöneticilerine teşekkür ederim" diyerek, özellikle gençlerin o yıllarda ne mücadeleler verilmiş, gözleri ile tırdaki sergiyi görmelerinin önemini vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İHA