Cumhuriyet Teknokentten proje atağı

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 2007'de kurulan teknokentin hazırladığı 150 projeden 68'inin başarıyla sonuçlandığı, 63 projenin de çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 2007'de kurulan teknokentin hazırladığı 150 projeden 68'inin başarıyla sonuçlandığı, 63 projenin de çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Teknokent'in, ekim ayı yönetim kurulu toplantısı Sivas Valisi Salih Ayhan ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda yapılan çalışmaları değerlendiren Ayhan, hızla gelişen firmalara Ar-Ge konularında rehberlik eden Cumhuriyet Teknokent'in üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birini ortaya koyduğunu belirtti.

Merkezin başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettireceğine değinen Ayhan, şunları kaydetti:

"Teknokent bünyesinde firmaların yaklaşık yüzde 60'ının yazılım firması olması ve Sivas'ın bir yazılım üssü haline dönüştürülmesi amacıyla, yazılım alanında firmaların ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesine de önem verilmesi gerekiyor. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yapmalı. Teknokent'in yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da çalışmasını ve Teknokent bünyesinde güneş enerji santrali kurulması ayrıca önem arz etmektedir."

Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Mercan ise merkezin bugüne kadar 150 proje hazırladığını, 68 projenin başarıyla sonuçlandığını, 63 adet projenin de çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Teknoloji şirketlerinin oluşumuna ve büyümesine katkı sağlamak amacıyla medikal, sağlık, yazılım, hayvancılık, mühendislik, tarım ve madencilik alanlarında projeler hazırladıklarını belirten Mercan, Teknokent'in başarısının her geçen gün arttığını vurguladı.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve diğer üyeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde