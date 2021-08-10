"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen...
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"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen...

'Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen...
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.

"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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