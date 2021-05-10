CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakırköy'de Süryani cemaatine ait, orada temelini attığımız kilise var. İnşallah 1 yıl içerisinde orası da bitecek, oranın da açılışını yapacağız.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakırköy'de Süryani cemaatine ait, orada temelini attığımız kilise var. İnşallah 1 yıl içerisinde orası da bitecek, oranın da açılışını yapacağız."

Serdar ALTINTEPE/ İstanbul (DHA) YEŞİLKÖY'de bulunan Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor. Kaba inşaatı biten kilise çalışmaların ardından Cumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilen ilk Süryani kilisesi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2019 yılında Yeşilköy'de bulunan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temel atma töreni gerçekleşmişti. Kaba inşaatı biten kilisenin 2021 yılı Ağustos ayında faaliyete geçmesi planlanıyor. Çalışmaların ardından açılacak olan kilise, Cumhuriyet tarihinde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani kilisesi olacak. İstanbul'da yaklaşık 18 bin Süryani'nin yaşadığı tahmin ediliyor. Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Yeşilköy'de yapılan kilisedeki çalışmaların son hali havadan da görüntülendi.

ERDOĞAN: İNŞALLAH 1 YIL İÇERİSİNDE ORASI DA BİTECEK, ORANIN DA AÇILIŞINI YAPACAĞIZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma günü İstanbul'da kilisenin açılışı ile ilgili açıklama yaptı. Ankara'da azınlık grupları ve dini cemaatlerin liderleri ile bir araya geldiği iftarda bu konuyla ilgili konuşulduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizde azınlık grupları ve dini cemaatlerin liderleri ile bir araya gelerek yaptığımız iftarda özellikle herhangi bir sıkıntıları var mı, yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatını buldum. Kendilerinin memnuniyetini duymuş olmak tabii ki beni de ayrıca memnun etti. Tabii birçoğuna elimizden geldiğince her türlü desteği verdik, veriyoruz. Bundan sonra da vereceğiz. Bunlardan bir tanesi Demir Kilise'yi onlarla beraber Balat'ta açtık. Şimdi de Bakırköy'de Süryani cemaatine ait, orada temelini attığımız kilise var. İnşallah 1 yıl içerisinde orası da bitecek, oranın da açılışını yapacağız. Bu süreç içerisinde bu tür dini cemaatlerin, azınlıkların nerede herhangi bir ihtiyaçları varsa bu konularda yardımcı olabileceğimizi kendilerine tekrar taahhüt ettik." dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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