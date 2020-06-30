Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu, Bataklık Operasyonu'nda neler ele geçirildi? Bataklık Operasyonu'na kaç ülke katıldı?
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Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu, Bataklık Operasyonu'nda neler ele geçirildi? Bataklık Operasyonu'na kaç ülke katıldı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak ifade ettiği 'Bataklık Operasyonu'na ilişkin detayları aktardı. Peki, Bataklık Operasyonu'na kaç ülke katıldı? Bataklık Operasyonu'nda neler ele geçirildi?

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu, Bataklık Operasyonu'nda neler ele geçirildi? Bataklık Operasyonu'na kaç ülke katıldı?
30.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak ifade edilen Bataklık Operasyonu hakkında Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu, Bataklık Operasyonu'nda neler ele geçirildi? Bataklık Operasyonu'na kaç ülke katıldı gibi araştırmalar yapıldı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU, BATAKLIK OPERASYONU'NDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Dönem dönem tespitinde takibinde zorlandığımız çok açıktır. Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya. Türkiye ile de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı, şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Örgütün iki tepe yöneticisi var. Bir tanesi gerek Brezilya, gerek Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleriyle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak.

"TÜM ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yaklaşık 2 ay önce bu operasyona bağlı olarak bir yakalama daha gerçekleştirilmişti. Ama kamuoyuna çok fazla deklare edilmeden suç dosyasına herhangi bir halel gelmemesi için de devam ettirildi. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonudur bu. Bu büyüklükte böyle bir operasyon olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü şekilde olabileceğini, hem milletimize hem kamuoyuna ilan etmek istiyorum."

BATAKLIK OPERASYONU'NA KAÇ ÜLKE KATILDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunun başlatıldığını açıkladı. 1 yıldır yapılan takip sonrası başlatılan, 9 ülkeyle bağlantılı operasyonun ismi Bataklık Operasyonu ve hedef uyuşturucuya bağlı suç gelirlerliyle mücadele.

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