Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Devam Ediyor

Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikat, ikinci gününde devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümüne, Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri ile SAS, SAT ve Amfibi hücum timleri ve deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar, seyir esnasında gece ve gündüz çeşitli eğitimler icra etti.

Beş Adalar'da belirlenen hedefler tam isabet vuruldu

Antalya'nın Kaş açıklarına ulaşan birimler, burada planlı faaliyetlerini sürdürüyor. Fiili silah atışları kapsamında kara bombardımanı atışları düzenlendi. Gemiler, Beş Adalar bölgesinde belirlenen hedeflere top atışları yaptı. Adalardaki hedefler tam isabetle vuruldu.

Harbe hazırlık ve idame eğitimleri kapsamında gemilerde yangın ve yara savunma eğitimleri de icra edildi. Ayrıca TCG-Gaziantep Fırkateyni'nin makine dairesi de basına tanıtıldı.

SAT'lar helikopterden gemiye sarkacak

Eğitimler kapsamında, Finike Körfezinde SAT komandolarınca helikopterden sarkıtılan halattan serbest kayma yöntemiyle gemi güvertesine iniş yaparak, fastrope (gemiyi ele geçirme eğitimi) ve iki gemi yan yana gelerek gemiler arası malzeme transferi (posta çantası) eğitimleri gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA