Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonu
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Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonu

16.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:24
Cumhuriyet tarihinin en büyük

İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve "Silici" adı verilen operasyon kapsamında Kırıkkale'de de bazı adreslerde arama yapıldı.

İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve "Silici" adı verilen operasyon kapsamında Kırıkkale'de de bazı adreslerde arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 50 ilde başlatılan operasyon çerçevesinde, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, jandarma ekipleri, vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarının katılımıyla iki akaryakıt istasyonu ve bir evde arama yapıldı.

Aramalarda mali belgelere, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konuldu, incelenmek üzere yakıt numunesi alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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