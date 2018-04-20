Cumhuriyet Senatosu Üyesi Yetiş İçin TBMM'de Cenaze Töreni

Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi İsmail Yetiş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene Yetiş'in eşi Naime, çocukları Murat Ali Yetiş, Mehmet Yetiş ve Nurdan Kösoğlu ile yakınları ve milletvekilleri katıldı.

Okunan duanın ardından Yetiş'in cenazesi ambulansa konuldu. Törenin sonunda Yetiş'in ailesi taziyeleri kabul etti.

Yetiş'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde, cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1925 yılında Ankara'da doğan İsmail Yetiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1966-1975 yıllarında Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi olan Yetiş, evli ve üç çocuk babasıydı.