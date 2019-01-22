Cumhuriyet Senatosu Tabi Üyesi Mehmet Kadri Kaplan İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

- Cumhuriyet Senatosu Tabi üyesi Mehmet Kadri Kaplan için cenaze töreni düzenlendi

ANKARA - 1961-1980 Cumhuriyet Senatosu Tabi Üyesi Mehmet Kadri Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.

Kaplan için TBMM şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene aile ve yakınları katıldı. Kaplan'ın cenazesi tören takımı tarafından getirildi. Törende, Kaplan'ın öz geçmişi okundu ve daha sonra Kaplan için fatiha okundu.Kaplan için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Kaynak: İHA