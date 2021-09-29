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Cumhuriyet Semt Evleri?nde kayıt zamanı

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Cumhuriyet Semt Evleri?nde kayıt zamanı

Cumhuriyet Semt Evleri'nde kayıt zamanıGaziemir Belediyesi'nin kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif yer almaları için hizmet verdiği Cumhuriyet Semt Evleri'nde, kurs kayıtları başladı.

Cumhuriyet Semt Evleri'nde kayıt zamanı

Gaziemir Belediyesi'nin kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif yer almaları için hizmet verdiği Cumhuriyet Semt Evleri'nde, kurs kayıtları başladı. Kurs kayıtları 8 Ekim'de son bulacak.

Kurslara katılmak isteyenler kimlikleri ve Hes (Hayat Eve Sığar) kodlarıyla birlikte evlerine en yakın semt evini ziyaret ederek kayıt yaptırabilecek. Sınırlı sayıda kursiyerin alınacağı kurslar 11 Ekim'de pandemi kurallarına uyularak başlayacak. Haziran ayına kadar devam edecek kurslarda kadınlar, ürettikleriyle aile ekonomilerine katkı koyarken, sosyalleşmenin mutluluğunu yaşayacaklar.

Kurslarda, sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kuralları başta olmak üzere pandemi kurallarına uyulacak. Salgın nedeniyle sınıf mevcudunun sınırlı tutulacağı kurslarda, kursiyerlere HES kodu sorgulaması yapılacak. Semt Evleri düzenli olarak dezenfekte edilecek. Eğitimlerden sonra semt evleri havalandırılacak.

Hangi mahallede hangi kurs var?

Aktepe Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde kadınlar için ahşap, örgü, mum, sabun, yetişkin resim ve okuma yazma kursları; çocuklar için ise geri dönüşüm, eğlenceli bilim, ben kimim, satranç, resim, akıl zeka oyunları, düşünen zihinler kurları düzenlenecek.

Gazi Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde mum - sabun, ahşap, örgü, takı ve katı' eğitimleri verilecek. Dokuz Eylül Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde filografi, kırkyama, yetişkin resim, takı, örgü, ahşap, okur - yazarlık eğitimi verilecek. Yeşil Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde örgü, takı ve katı' kursları düzenlenecek. Atıfbey Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde kabak oyuculuğu, ahşap boyama, örgü, ahşap yakma, kokulu taş; Beyazevler Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde takı, ahşap, örgü, katı'; Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde takı, örgü, okur - yazarlık; Zafer Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde özbakım destekleme elemanı kursu, örgü ve katı' kursları düzenlenecek.

Kurslarla ilgili detaylı bilgiye 0 (232) 999 0 251 - 1201 dahili numaralı hattan ulaşılabilecek.

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