Cumhuriyet Savcısının ayakkabısını çaldığı iddiasıyla tutuklandı

16.10.2019 18:06

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir apartmandan Cumhuriyet Savcısına ait ayakkabı ile başka bir yerden bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekipleri, Kalkancı Mahallesi'nde bir sitedeki apartmandan ayakkabı ile başka bir yerden bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve eşkal tespiti yapan ekipler, şüpheli M.V'yi (24) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayakkabının Samsun Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısına ait olduğu ve kendisine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA