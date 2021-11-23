Cumhuriyet Savcısı, Mehmetçik Vakfına bağış karşılığında uzlaştı - Haberler
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Cumhuriyet Savcısı, Mehmetçik Vakfına bağış karşılığında uzlaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cumhuriyet Savcısı, Mehmetçik Vakfına bağış karşılığında uzlaştı

Van'da Cumhuriyet Savcısı E.A., tehditvari ifadeler sarf eden şüpheli Y.A. hakkındaki şikayetinden Mehmetçik Vakfına bağış yapması şartıyla vazgeçti.

VAN (İHA) - Van'da Cumhuriyet Savcısı E.A., tehditvari ifadeler sarf eden şüpheli Y.A. hakkındaki şikayetinden Mehmetçik Vakfına bağış yapması şartıyla vazgeçti.

Van Cumhuriyet Savcısı E.A.'ya yönelik tehditvari ifadeler sarf eden şüpheli Y.A. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcısı'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağış yapılması talebine karşılık şüpheli uzlaşmayı kabul etti. Şikayetçi olan Cumhuriyet Savcısı ile şüpheli Y.A. arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerine bin TL bağış karşılığında uzlaşma sağlanırken, şüpheli Y.A. bağış dekontunu Van Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. - VAN

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