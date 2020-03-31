Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 5. yılı
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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 5. yılı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik her türlü tehdide karşı mücadele inancımıza şehidimizin masum ve aydınlık yüzü ebediyen kaynak teşkil edecek ve...

31.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:10
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 5. yılı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik her türlü tehdide karşı mücadele inancımıza şehidimizin masum ve aydınlık yüzü ebediyen kaynak teşkil edecek ve bu inanç yüreklerimizde daima yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında, görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince 46 yaşında şehit edilmesinin üzerinden 5 yıl geçti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adliyede yapılması planlanan anma töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken 31 Mart 2015'te vazifesi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 5. yılında rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Başsavcı Fidan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Acımız ve hüznümüz büyük ancak başımız diktir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik her türlü tehdide karşı mücadele inancımıza şehidimizin masum ve aydınlık yüzü ebediyen kaynak teşkil edecek ve bu inanç yüreklerimizde daima yaşayacaktır. Şehidimizin hakikati bulma gayreti ve bu gayret uğrunda verdiği can tüm meslektaşlarının cesaret kaynağıdır. Bu vesileyle şehidimize Allah'tan rahmet, saygıdeğer babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz başta olmak üzere aziz milletimize sabırlar dileriz."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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