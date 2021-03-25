Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (2)
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Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (2)

25.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:31
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (2)

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 4 KAMU GÖREVLİSİ GÖZALTINDAYozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sorgun'da Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın tabanca ile başından vurularak yaralanmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 4 KAMU GÖREVLİSİ GÖZALTINDA

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sorgun'da Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın tabanca ile başından vurularak yaralanmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, doğum günü kutlaması sırasında Özlem Salkım'ın silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: "Şüpheliler alınan ifadelerinde, Özlem Salkım'ın evdeki A.M'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Özlem Salkım'ın tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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