Cumhuriyet Parkı'na 15 Temmuz Anıtı

İzmit Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile Cumhuriyet Çocuk Parkı'na 15 Temmuz gecesini anlatan anıt yapılıyor. Bir hafta içinde açılacak olan anıtı Türkiye'nin en ünlü seramik sanatçılarından Cahide Erel tarafından inşa ediliyor.15 Temmuz Anıtı birbirine kenetlenmiş insanları tasvir eden 15 kalın sactan oluşuyor.



İzmit Belediyesi tarafından Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'na da gelecek hafta hizmete açılacak olan '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Park'ı yapılıyor. - KOCAELİ