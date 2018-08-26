Cumhuriyet Örnek Köy Mahalle Muhtarı Vefat Etti

Yeşilyurt İlçesine bağlı Cumhuriyet Örnek Köy Mahalle muhtarı Gaffar Karakavak geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

3 dönemdir Cumhuriyet Örnek Köy Mahallesinin muhtarlığını yapan 68 yaşındaki Gaffar Karakavak, yaklaşık 20 gün önce beyin kanaması geçirmesi nedeniyle Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Burada yoğun bakımda tedavi gören Muhtar Karakavak, önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhtar Karakavak'ın cenazesi Cumhuriyet Örnek Köy'de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile birlikte defnedildi. - MALATYA