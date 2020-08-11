Cumhuriyet Meydanı Projesi devam ediyor Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Cumhuriyet Meydanı Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Cumhuriyet Meydanı Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi Mardin kentinin merkezinde bulunan ve birçok tarihi yapıyla çevrelenmiş olan 9 bin metrekare üzerine inşa edilen projede, engelsiz meydan, modern toplanma alanı, etkinlik alanı, medeniyet köşesi, yön pusulası, su öğeleri, yerden led ışıklandırma, köprü, 71 araçlık özel amaçlı otopark yapılıyor.

Meydanda yapılan Cumhuriyet Köprüsü ile Kültür Sokağı ve müzeye ulaşım sağlanacak.

Mardin'in tarihi dokusuyla uyumlu, erişilebilir, dışa dönük ve modern bir odak noktası oluşturacak olan proje, kentin merkezinde bulunan ve birçok tarihi yapıyla çevrelenmiş, değerli kamusal alanı dönüştürerek Mardin'e yakışır, tarihi ve kültürel bir odak noktası haline getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA