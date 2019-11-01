01.11.2019 18:09

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle hayata geçirilecek "Tarihi Mardin'in Yayalaştırması Projesi"nin alt başlığı olan 12 milyon lira yatırım bütçeli "Cumhuriyet Meydanı Projesi" için imza atıldı.

DİKA toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Cumhuriyet Meydanının düzenlenmesine bir an önce başlayacaklarını söyledi.

Projenin eski Mardin ve Birinci Cadde'ye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Projeye desteği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok kısa süre içerisinde ihale sürecini bitirip meydan düzenlemesine başlamayı düşünüyoruz. Bu projenin Artuklu ilçesine çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çünkü geçen sene 3,5 milyon turist ağırlayan bir şehir, Mardin. Bu sene turist sayısı hedeflediğimizin üzerinde gidiyor. 31 Aralık itibarıyla 5,5 milyon turiste ulaşacağız inşallah. Bir milyon civarında yatılı turist olacak."

Mardin'de bulunan bütün kurumların hedefinin ziyaretçi sayısını artırmak olduğuna işaret eden Yaman, sektöre katkı sağlayacak her çalışmayı desteklediklerini aktardı.

Yaman, "Artuklu mimarisini, şehrin silüetini, şehrin kültürel zenginliğini ve potansiyelini alarak çağımıza uygun hale getirilmiş modern bir proje. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu da çok beğendi ve uygun buldu. Kurulun da onayıyla böyle bir projeyi şehrimize kazandırmış olacağız. Mardin'e hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da Vali Yaman'a teşekkür ederek, "Mardin, son zamanlarda kendini aşan vizyon projeleri ile gündemde. Bu da turist sayısında artışı sağladı. Bu projemiz Mardin'in bir simgesi olacak. Çünkü şehri şehir yapan meydanlarıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından proje için imzalar atıldı.

Kaynak: AA