Cumhuriyet Meydanı otoparkı tamamlandı
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Cumhuriyet Meydanı otoparkı tamamlandı

06.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:53
Cumhuriyet Meydanı otoparkı tamamlandı

Cumhuriyet Meydanı Otopark Projesi tamamlanarak faaliyete girdi.

Cumhuriyet Meydanı Otopark Projesi tamamlanarak faaliyete girdi. Otopark, ilk 2 hafta vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Cumhuriyet Meydanı Projesi'nin birinci etap çalışmaları tamamlandı.

Turizm altyapısının geliştirilmesi, tarihi kentin cazibesinin önemli ölçüde artırılması, turizm ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlaması, kalış süresinin arttırılması ile turizm gelirlerine orantılı etki oluşturulması hedefiyle başlatılan "Tarihi Mardin'in yayalaştırılması projesi" kapsamındaki 2 bin 250 metrekare üzerine inşa edilen, kapalı otopark bölümü tamamlanarak faaliyet girdi.

Tarihi Birinci Cadde'de trafik ve park sorununu rahatlatacak kapalı otoparka 64 araç faydalanacak. Otopark, 2 hafta boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Bu kapsamda kapalı otopark özellikle turistlerin yoğun olduğu dönemlerde park ve trafik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırarak, vatandaşların daha çok tarihi kent Mardin'de vakit geçirmelerini sağlayacak. Tarihi kentin önemli merkezinde bulunan otopark, turistlere tarihi mekanlara ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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