Cumhuriyet Meydanı'ndaki kent ekmek büfe sayısı ikiye çıkarıldı - Haberler
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Cumhuriyet Meydanı'ndaki kent ekmek büfe sayısı ikiye çıkarıldı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kent ekmek büfe sayısı ikiye çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından işletilen Kent Ekmek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki büfe sayısını ikiye çıkardı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından işletilen Kent Ekmek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki büfe sayısını ikiye çıkardı.

Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş. (KAYTUR), temel besin kaynağı ekmeğin vatandaşlara daha rahat bir şekilde ulaştırılabilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kalitesi ve fiyatı ile vatandaşların ilgi gösterdiği Kent Ekmek, şehrin 27 ayrı noktasında hizmet vermeye devam ederken Cumhuriyet Meydanındaki büfe sayısı da ikiye çıkarıldı.

Lojistik ve ulaşım kolaylığı ile hızlı hizmet amacıyla meydandaki iki büfe yan yana konuşlandırılarak, vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermeye başladı. - KAYSERİ

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kent ekmek büfe sayısı ikiye çıkarıldı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kent ekmek büfe sayısı ikiye çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Kayseri, Ekmek, Yerel, Haber

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