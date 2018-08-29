Cumhuriyet Mahallesinde "Mahalleliler Buluşuyor" Programı

28 Ağustos Salı günü düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Belediye Başkan Yardımcıları, bazı mahalle muhtarları ve Mahalle sakinleri katıldı.

Ev sahibi olarak programın açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali Erdoğan mahallede yapılan programdan dolayı memnuniyetini dile getirirken Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Basşoy'a Cumhuriyet Mahallesine gösterdiği ilgiden ve yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Ali Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy gerçekleştirilen projeleri bir slaytla mahalle sakinlerine sundu. Konuşmasında; "Daha fazla birlik daha fazla beraberlik ve daha fazla dayanışma için buluşuyoruz.Erzincan Belediyesi olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhuriyet Mahallemizde 14 km asfalt yenilendi, 21 Km kaldırım çalışması yapıldı,2375 metre içme suyu hattı bağlantısı yapıldı, 520 noktaya çöp konteyneri koyuldu bunların toplam maliyeti yaklaşık 4 milyon TL. Çalışmalarımız sadece bu mahalle ile bitmiyor tabi Erzincan'da altyapı ve üstyapı çalışmalarının hepsini bitirdik tek eksiğimiz ana caddelerin asfaltı onu da Allah'ın izniyle en geç 2 ay içinde bitireceğiz. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu etkinlik diğer mahallelerimizde de devam edecek. Etkinliğe katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor hayırlı geceler diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından program Halk oyunları ve Hacivat karagöz gölge oyunu ve Erzincan Belediyesi Tandır Başı ekibinin türkü şöleni ile devam etti. Katılan mahalle sakinlerine çekilişle hediyeler dağıtıldı.