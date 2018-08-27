Cumhuriyet Mahallesinde Asfalt Öncesi Hazırlık Çalışması Yapılıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Mahallesindeki bazı sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Mahallede sürdürülen asfalt öncesi freze çalışmalarını yürüten ekipler, planlama çerçevesinde Cumhuriyet Mahallesindeki diğer sokaklarda da çalışmalara kısa süre içerisinde başlanacağını dile getirdi. Yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Yapılan freze çalışmaları sonrası yolların asfaltlanacağı vurgulandı. - ADIYAMAN