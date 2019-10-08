Cumhuriyet Mahallesinde asfalt çalışması

08.10.2019 11:01

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Mahallesinde asfaltlama çalışması yapıldı.



Adıyaman'da yoğun bir asfalt sezonunu tamamlamak üzere olan Adıyaman Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sokaklarda da çalışmalarını sürdürdü. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nin 25100 ve 25104 numaralı sokaklarına asfalt döşedi. Mahalle sakinleri yapılan asfalt çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA