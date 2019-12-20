Cumhuriyet Mahallesi'nde temizlik çalışmaları sürdürülüyor
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Cumhuriyet Mahallesi'nde temizlik çalışmaları sürdürülüyor

Samandağ Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

20.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:56
Cumhuriyet Mahallesi'nde temizlik çalışmaları sürdürülüyor

Temizlik İşleri ekipleri sabahın erken saatlerinde 'nde bulunan cadde ve sokaklarda hummalı çalışmalar gerçekleştirerek mahallede köşe bucak temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiler.

Her gün bir mahallede baştan aşağı temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokaklarda atılan çöpleri temizleyerek mahalle pırıl pırıl yapılıyor.

Belediyesinden yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız Sn. Av Refik Eryılmaz'ın öncülüğünde daha temiz ve daha yaşanabilir bir Samandağ için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik İşleri ekiplerimiz gerçekleştirdikleri koordineli çalışmalar ile ilçemizde bulunan cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızdan da kirletmeme konusunda gerekli özveriyi göstermelerini talep ediyoruz. Daha temiz ve yaşanabilir bir Samandağ'ı birlikte inşa edeceğiz." İfadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler
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