Cumhuriyet Mahallesi'nde Esnaf Ziyareti

CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE ESNAF ZİYARETİÇekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Cumhuriyet Mahallesi'nde esnafı dinlediCumhuriyet Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Aksa Gül Cami'nde cemaatle sohbetin ardından mahallede yapım çalışmaları devam eden kitap...

CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE ESNAF ZİYARETİ

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Cumhuriyet Mahallesi'nde esnafı dinledi

Cumhuriyet Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Aksa Gül Cami'nde cemaatle sohbetin ardından mahallede yapım çalışmaları devam eden kitap evinde incelemelerde bulundu. İlçemizde 4 mahallemizde yapım çalışmalarında sona geldiğimiz kitap evlerinin her birinde 6500 kitap olacak diyen Başkan Poyraz" Bu kitap evlerinden 10 tane daha yapacağız. İnşallah tüm mahallerimiz kitap kafe hizmetinden faydalanacak" dedi.

İncelemelerin ardından mahalle esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Poyraz, esnaftan gelen istek ve talepleri not aldı.

Kaynak: Habermetre