Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı 26 Ekim'de Kuşadası'nda başlıyor

16.10.2019 12:06

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü tarafından düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı 26-27 Ekim'de Kuşadası Körfezi'nde gerçekleştirilecek.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası'nda deniz ve yelken tutkunlarını buluşturacak bir yarış düzenlenecek. Kuşadası Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Kuşadası Setur Marina'nın katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü tarafından bu yıl 7'inci kez düzenlenecek olan Cumhuriyet Yarışı, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından onaylı bir koy içi şamandıra yarışı şeklinde yapılacak.26-27 Ekim tarihlerinde Kuşadası Körfezi'nde gerçekleşecek olan Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı'na yaklaşık 30 teknenin katılması bekleniyor. Kuşadası Setur Marina'da konaklayacak olan yelken takımlarının kendi gruplarında şampiyon olabilmek için mücadele edeceği yarışların sonunda Double Tree By Hilton'da bir ödül töreni düzenlenecek.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın Akdeniz'in en önemli limanlarından birisine ev sahipliği yapan bir liman kenti olduğunu belirterek "Kentimiz Kuşadası, limanın yanı sıra Mavi Bayraklı bir marinaya da ev sahipliği yapıyor. Kuşadası Belediyesi olarak, tam anlamıyla bir deniz ve denizcilik kenti olan Kuşadası'nın bu özelliğinin ön plana çıkarılması, amatör denizcilere ve yatçılara tanıtımının yapılması, öte yandan denizciliğin ve yelken sporunun sevdirilmesi amacıyla Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Yat Kulübü tarafından düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı'na elimizden gelen desteği sunduk. Kuşadası Setur Marina ise yarışa katılacak tekneleri iki hafta boyunca ağırlayacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümü kutlamalarına renk ve kentimize değer katacak bu organizasyona destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA